Un avion TUI fly qui devait quitter la Floride samedi à destination de la Belgique n’a pas pu décoller, annonce le tour-opérateur belge dans un communiqué. Ce vol est reporté et sera effectué au plus tôt mardi, ajoute TUI Belgium. La Floride se prépare à l’arrivée de l’ouragan Irma, qui a frappé successivement les petites Antilles, la République dominicaine et Cuba.