Angleterre: Kevin De Bruyne délivre ses deux premiers assists de la saison (vidéos)

À l’occasion de la rencontre opposant Manchester City à Liverpool (5-0), notre Diable rouge Kevin De Bruyne a été un des grands artisans du succès de son équipe. Le Belge a ainsi délivré ses deux premiers assists de la saison. Il était tout d’abord à la baguette, à la 24e minute, pour servir Agüero, avant d’offrir un centre milimétré sur la tête de Gabriel Jesus.

LOOK AT THE PASS FROM DE BRUYNE!!! pic.twitter.com/jWGMS5Un4r