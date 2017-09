Angleterre: Manchester City giffle Liverpool 5-0, Kevin De Bruyne délivre ses deux premiers assists (vidéos)

Manchester City a surclassé un Liverpool réduit à dix (5-0) samedi en ouverture de la 4e journée de Premier League, grâce notamment à des doublés de Gabriel Jesus et Leroy Sané. Les «Citizens» de Pep Guardiola, qui prennent provisoirement la tête du championnat, ont marqué grâce à Agüero (25), Jesus (45+6, 53) et Sané (77, 90+1).

Peu avant la pause, le Sénégalais Sadio Mané avait été exclu pour un contact violent avec Ederson. Le gardien de Manchester City, sorti sur civière après avoir été soigné sur la pelouse pendant plusieurs minutes, a été remplacé par Claudio Bravo.

C’en était alors fini des espoirs Jürgen Klopp et de ses joueurs, déjà menés 1-0 avant l’incident malgré les errements d’une fragile défense mancunienne.

Car si les «Reds» avaient à nouveau mis en lumière les failles défensives de leurs adversaires, les «Citizens» avaient été les plus efficaces, De Bruyne parvenant à glisser un bon ballon à Agüero entre les défenseurs centraux Klavan et Matip. L’attaquant argentin remportait son duel contre Mignolet (25).

Avant la pause, De Bruyne, étincelant samedi, offrait le deuxième but à Jesus, d’un superbe centre (45+6). Au retour des vestiaires, les «Citizens» déroulaient.

Lancé dans la profondeur, Agüero jouait parfaitement le deux contre un face à Mignolet en offrant le ballon du 3-0 à Jesus (53). Puis, en fin de match, Sané, entré en jeu à la place de Jesus, humiliait Mignolet après avoir combiné avec Mendy sur l’aile gauche (77) puis crucifiait le gardien belge sur une passe de Walker (90+1).

