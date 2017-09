Rupture de canalisation à Saint-Josse: le remblayage se poursuit, les riverains invités à contacter leur assureur

Malgré le mauvais temps, les travaux se poursuivent chaussée de Louvain à Bruxelles pour dégager les morceaux d’asphalte, remblayer jusqu’à 1,20 m sous le niveau de la voirie et stabiliser le terrain à hauteur des nº197 à 209, indique Vivaqua samedi dans un communiqué. La société bruxelloise de production et de distribution d’eau ajoute que « la fragilité du terrain impose de procéder avec prudence ».

« Le travail d’expertise se poursuit pour déterminer la ou les causes de l’incident et les responsabilités », précise également Vivaqua. « Sans attendre le résultat de ces analyses, les personnes qui ont subi un préjudice peuvent déjà contacter leur assureur ainsi que le service Assurances de Vivaqua, via l’adresse e-mail ass-verz@vivaqua.be. »

Jeudi, 237 personnes avaient dû quitter leur domicile en raison de l’écroulement de la chaussée dû à une fuite dans une conduite d’eau. L’eau avait emprunté un ancien égout pour aboutir sur une voie ferrée en contrebas, avec pour conséquence la fermeture du tronçon ferroviaire entre la gare de Bruxelles-Nord et celle de Bruxelles-Schuman jusqu’au 18 septembre.

La majorité des riverains évacués ont pu réintégrer leur domicile.