René Weiler, après la rencontre contre Lokeren : «On prend toujours des risques»

L’entraîneur suisse d’Anderlecht, heureux de pouvoir signer un succès en championnat avant de se déplacer à Munich en Champions League, a annoncé, après la rencontre contre Lokeren (3-2), qu’il allait effectuer une tournante entre ses gardiens (Matz Sels et Frank Boeckx) et que ses décisions lui semblaient les plus objectives et honnêtes.