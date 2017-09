Ouragan Irma: les Affaires étrangères en contact avec les Belges sur place

Les Belges en voyage dans les Caraïbes doivent suivre « strictement » les instructions des autorités locales, soulignent les Affaires étrangères belges samedi dans un communiqué alors que la région est frappée par l’ouragan dévastateur Irma. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, suit de près l’évolution de la situation.

Les Belges sur place sont informés par les ambassades et consulats belges de la région. Ils peuvent « à tout moment contacter les postes diplomatiques via le numéro d’urgence ».

Par ailleurs, la Belgique est en « contact permanent » avec les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni, les îles franco-néerlandaise Saint-Martin et française Saint-Barthélemy figurant parmi les territoires les plus touchés par Irma. « Les services consulaires de ces pays ont mis en place des numéros d’urgence », indiquent les Affaires étrangères qui ajoutent que ce sont aussi ces pays qui « entreprendront, si nécessaire, le déplacement des personnes bloquées vers des zones de sécurité à proximité ». Dans ce cas, les Affaires étrangères belges assureront un contact sur place pour informer les voyageurs, signalent-elles.

L’état américain de la Floride se prépare également à être secoué par l’ouragan Irma. Le consulat général belge sur place publie régulièrement des mises à jour de la situation sur le réseau social Twitter (@BelgiumAtlanta).