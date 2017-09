Le Bayern Munich défait à Hoffenheim avant de recevoir Anderlecht en Ligue des Champions

Le Bayern Munich se rendait chez sa bête noire Hoffenheim, la seule équipe qu’il n’avait pas réussi à vaincre la saison dernière (nul 1-1 à Munich et défaite 0-1 à Hoffenheim).

Carlo Ancelotti, grand partisan d’une rotation active, avait laissé son duo Robben-Ribéry sur le banc, pour aligner Kingsley Coman et Müller sur les ailes. Corentin Tolisso, arrivé de Lyon à l’intersaison, avait droit en revanche à sa troisième titularisation en trois matches de Championnat.

Après presque une demi-heure de domination sereine, le Bayern encaissait un but plein d’opportunisme de Mark Uth (1-0, 27e), qui prenait de vitesse la défense mal replacée après une touche.

Ce but semblait déboussoler complètement les champions d’Allemagne, qui se mettaient à perdre leurs duels et à rendre des balles à l’adversaire. La punition arriva à la 51e minute, avec le doublé de Uth (2-0).

En faisant rentrer ses vieux guerriers Robben (57e) et Ribéry (78e), suivi de James (78e), Ancelotti tentait de revenir aux bonnes vieilles recettes pour sauver sa soirée, mais il était trop tard. Hoffenheim survolté et porté par son public ne lâchait plus rien.

Le Bayern Munich reçoit mardi soir les Belges d’Anderlecht.