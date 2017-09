Jean-Pierre Pernaut revient sur ses propos qui ont choqué au sujet des SDF et des migrants: «Je le redirai»

En novembre dernier, Jean-Pierre Pernaut avait choqué de nombreux téléspectateurs en lâchant, en plein JT, la phrase suivante : « Voilà, plus de place pour les sans-abris mais pendant ce temps-là des centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France ».

La phrase avait fait débat et le présentateur avait reçu des remontrances de la part du CSA. Mais depuis, JPP n’était jamais réellement revenu sur ses propos. Jusqu’à ce samedi soir, alors qu’il était invité de l’émission de Thierry Ardisson, « Salut les Terriens ».

Son confrère n’a pas manqué de lui rappeler cette expérience : « le seul reproche qu’on puisse vous faire c’est de ne pas toujours respecter la neutralité journalistique : vous avez regretté l’acharnement contre les anti-mariage gay, l’acharnement contre Marine Le Pen, sans compter les migrants qui prennent la place des sans-abris dans les centres d’hébergement ». Ce à quoi Jean-Pierre Pernaut a répondu : « Quand on met des informations, on les met côte à côte dans un journal en fonction de ce qu'elles sont et pas en fonction d’une certaine bien-pensance (…) on m’a accusé de mettre les deux infos en opposition, non : j’ai fait mon métier de journaliste ». Avant d’ajouter : « Même le CSA s’en est occupé, parce que le CSA regarde beaucoup toutes les conneries qu’on peut lire sur les réseaux sociaux, et ils ont regretté ce que j’ai dit, mais si j’avais à le redire demain, je le redirai ».