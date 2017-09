Belga

Une mère sérésienne, née en 1970, est en aveu pour l’assassinat de son fils né en 2006 et la tentative d’assassinat sur sa fille née en 2002, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet de Liège. La dame a expliqué au juge d’instruction «avoir eu peur de mourir d’une maladie et d’avoir commis son geste afin d’éviter à ses enfants de vivre dans un monde tel que celui d’aujourd’hui». Un mandat d’arrêt a été délivré et la quadragénaire sera transportée en fin d’après-midi vers la prison de Lantin.