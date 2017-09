Bayern - Anderlecht: Kara forfait, Deschacht devrait jouer à Munich

Dans la foulée, la mauvaise nouvelle est tombée : le Sénégalais souffre d’une entorse aux adducteurs et n’est pas apte pour affronter le Bayern Munich mardi soir lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Une véritable tuile pour René Weiler qui n’a pas 36 solutions pour pallier cette défection aussi malencontreuse que tardive avant de défier le géant bavarois dans son antre.

Son remplaçant ne sera pas Josué Sa. Acheté en fin de mercato estival, le Portugais ne figure pas non plus dans le groupe. Selon le coach suisse, Sa n’est pas encore prêt, à l’instar de Beric qui ne fera pas non plus le voyage en Bavière. Weiler devra donc se reposer sur l’expérience d’Olivier Deschacht pour épauler Uros Spajic dans l’axe de la défense.

Titulaire contre Lokeren vendredi soir, le gaucher de 36 ans a été impliqué dans les deux premiers buts anderlechtois inscrits par Henry Onyekuru mais a également montré que la vitesse n’était plus son point fort alors que l’une des meilleures armadas offensives du continent se dressera face à une arrière-garde anderlechtoise très peu à son avantage face aux Waeslandiens. Il faudra donc résister aux vagues offensives de la formation de Bavière. Une région dans laquelle les Anderlechtois débarqueront peu avant 11 heures ce lundi. Un entraînement est programmé à l’Allianz Arena à 19 heures.