The Voice France: TF1 vient d'annoncer officiellement le retour de deux coaches!

Début juillet, les rumeurs allaient bon train : Florent Pagny devait-être le seul coach a pouvoir garder sa place dans les célèbres fauteuils rouges. Mais ce lundi matin, TF1 a mis fin à une partie du mystère. Et il y a une surprise !

Il apparaît que Mika pourra également garder son fauteuil. « Le Patron a déjà deux victoires, et grâce à lui, Slimane, Stephan Rizon et Claudio Capeo sont devenus des The Voice », peut-on lire dans un premier tweet.

Le second message consacré à Mika, précise que « le dandy de la POP aime dénicher des talents hors normes ! N'est-ce pas Kendji Girac, FréroDeLavega, Arcadian. »