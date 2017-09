Et cet homme, c’est le suspect, écroué pour « enlèvement et séquestration » depuis plus d’une semaine. De nombreux éléments jouent en sa défaveur. Et même si l’avocat des parents de la fillette rappelle que la « présomption d’innocence » est nécessaire dans cette affaire, il précise que certaines informations posent questions. Le suspect a en effet eu une attitude « quelque peu suspecte pendant le mariage » et la fillette l’aurait désigné comme étant « son tonton et son copain ». Ces éléments « inquiètent les parents et les ont poussés à s’exprimer par mon intermédiaire », a précisé Fabian Rajon ce matin sur les ondes de France Bleu Isère.

L’avocat a à nouveau évoqué « l’attitude étonnante de la part de l’individu » : « Il y a d’abord l’attitude de l’individu lors de la fête. Mais aussi la présence de l’ADN de Maëlys retrouvée sur son véhicule, la mention d’un petit garçon blondinet l’ayant accompagnée et qui semble n’exister que dans l’imagination du suspect, le lavage méticuleux du véhicule… », a-t-il ajouté.

Avant de conclure : « C’est une course contre le temps, un seul homme détient les clés de cette affaire ».