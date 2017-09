Bruxelles: les horaires de certains trains adaptés dès ce lundi

Belga

Les trains reliant Bruxelles à Luxembourg et Bruxelles à Liège via Namur, déviés à la suite d’une rupture de canalisation d’eau à Saint-Josse jeudi dernier, partent environ 20 minutes plus tôt dès ce lundi pour permettre aux navetteurs d’avoir leurs correspondances, indique lundi Elisa Roux, porte-parole de la SCNB. Il s’agit de tous les trains IC entre Bruxelles et Luxembourg et les IC Bruxelles-Namur-Liège.