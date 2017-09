Derby wallon: le Standard condamne les incidents d'après-match de ses supporters

Les évènements d’après-match entre les supporters liégeois et les forces de police ont débuté après la fin du derby wallon. Le Standard de Liège a réagi ce matin en condamnant fermement les actes de quelques fans.

Au lendemain des incidents d’après-match entre les supporters liégeois et la police, le Standard de Liège a réagi fermement au comportement de ses fans : « Si notre club ne peut que se montrer satisfait de l’attitude des supporters avant et pendant la rencontre (soutien fantastique à l’équipe avec des chants, des tifos…), nous condamnons fermement les incidents d’après-match et en particulier les actes d'un groupe d’individus qui est allé à l’affrontement avec les forces de l’ordre dans la rue de la Centrale, allant jusqu’à blesser plusieurs policiers. »

Le club trouve ces évènements d’autant plus dommageables que la rencontre en elle-même s’est déroulée dans une atmosphère relativement calme. « Ces actes sont très graves et totalement intolérables et il est déplorable qu’un pareil événement sportif qui, de l’avis de tous les observateurs, s’était très bien déroulé jusque-là soit finalement entaché par l’attitude d’une minorité d’imbéciles. »

Et l’entité liégeoise de poursuivre en signalant qu’elle « mettra tous les moyens en œuvre pour apporter son soutien à la Ville et à la Police de Liège afin d’identifier les responsables de ces délits. »