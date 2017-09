Deux jeunes de Sambreville ont dégradé une centaine de voitures à Standard-Charleroi

De gros incidents ont éclaté hier soir à Sclessin, entre une bande de « supporters » du Standard et les forces de l’ordre. Quatre « supporters » ont été arrêtés administrativement, puis relâchés en attendant leur jugement.

Par contre, une heure avant, ce sont deux jeunes habitants de Sambreville, Geoffrey (21 ans) et Ronny (20 ans), qui ont été arrêtés de manière judiciaire. Ceux-ci ont été pris vers 19h40 (en plein match donc) en train de vandaliser une centaine de voitures garées dans le parking C. Ils arrachaient ou vandalisaient les plaques d’immatriculation des véhicules. Mais ils ont également commis des vols à l’intérieur des véhicules. On a retrouvé par exemple un Coyotte dans le sac de Ronny et une paire de jumelles dans celui de Geoffrey.

Les deux hommes étaient en état d’ébriété. Ils ont été déférés au parquet et présentés devant un juge d’instruction.