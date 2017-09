Le pape demande à Trump de revoir la loi sur les "Dreamers"

M. Trump a récemment abrogé un programme lancé par son prédécesseur Barack Obama, qui protégeait 800.000 jeunes arrivés illégalement avec leurs parents quand ils étaient mineurs, appelés «Dreamers», en leur accordant un statut légal temporaire.

Interrogé sur cette décision dans l’avion qui le ramenait de Colombie, le pape a déclaré ne pas bien connaître la situation. «Mais arracher quelqu’un à sa famille n’apporte rien de bon, ni pour les jeunes, ni pour la famille», a-t-il estimé.

«J’ai cru comprendre que cette loi ne venait pas du Parlement mais de l’exécutif, et si c’est le cas, je suis sûr qu’il y a de l’espoir qu’on y repense un peu», a-t-il ajouté.

«J’ai entendu le président des Etats-Unis parler: il se présente comme un homme +pro-life+ (anti-avortement). S’il est un bon +pro-life+, il comprend que la famille est le berceau de la vie et qu’il faut en défendre l’unité», a-t-il lancé.

Aux Etats-Unis, la décision a suscité une levée de boucliers chez les démocrates mais aussi dans une partie du camp républicain. M. Trump, dont la position reste entourée du plus grand flou, l’a assortie d’une forme de «sursis» de six mois et a enjoint le Congrès à légiférer dans l’intervalle.

Dans une autre pique, indirecte, à l’encontre du président américain, le pape argentin, auteur de la première encyclique écologiste de l’Eglise, a cité la Bible pour qualifier de «stupide» quiconque remettrait en doute le réchauffement climatique.

«Ceux qui nient doivent aller voir les scientifiques et leur demander. Ces derniers sont très clairs, ils sont précis. Les effets du changement climatique sont visibles et les scientifiques disent clairement la voie à suivre», a-t-il martelé.