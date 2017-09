Après avoir fait le buzz, cet hôtel reçoit les foudres des associations de défense des animaux!

Depuis deux ans, l’hôtel Charleroi Airport propose à ses clients en mal de compagnie de louer, pour 3,5 €/nuit, un poisson rouge dans leur chambre. L’initiative avait fait le buzz lors de son lancement. Et, elle a refait surface ces dernières semaines après qu’une photographe néo-zélandaise a publié la photo et la petite annonce. Son tweet a été liké plus de 37 000 fois et partagé plus de 14 000 fois. L’info a non seulement été reprise par tous les médias du pays, elle a dans la foulée entrepris un tour du monde médiatique.

> On en a parlé partout et dans toutes les langues.

> L’hôtel est-il menacé?