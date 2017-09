Le monde politique réagit vivement ce soir à l’annonce du décès tragique d’Alfred Gadenne (cdH) bourgmestre de Mouscron. Les manifestations de soutien et de sympathie à la famille sont venues de tous les partis politiques en wallonie.

« Ma tristesse est immense. Je viens d’apprendre le décès de notre ami Alfred Gadenne. J’adresse mes plus sincères condoléances à ses proches » a tweeté Benoît Lutgen.

Ma tristesse est immense. Je viens d'apprendre le décès de notre ami Alfred Gadenne. J'adresse mes plus sincères condoléances à ses proches. — Benoît Lutgen (@BenoitLutgen) 11 septembre 2017

Paul Magnette (PS) se dit « Horrifié par l’assassinat du bourgmestre de Mouscron Alfred Gadenne. Ma plus profonde sympathie à ses proches. »

Horrifié par l'assassinat du bourgmestre de Mouscron Alfred Gadenne. Ma plus profonde sympathie à ses proches. — Paul Magnette (@PaulMagnette) 11 septembre 2017

«Alfred, la gentillesse même»

«Alfred, c’est la gentillesse incarnée»: Laurent Harduin est abasourdi. Le conseiller communal cdH ne veut pas, ne peut pas y croire. La nouvelle, il l’a apprise via les réseaux sociaux vers 22h. «Je suis sous le choc. Alfred se donnait sans compter pour sa ville. Il avait son style: on aime ou on n’aime pas. C’est fou! J’étais encore avec lui ce dimanche, à son apéro. Un tel acte gratuit, je n’y crois pas.». Sous le coup de l’émotion, Laurent Harduin avait beaucoup de mal à trouver les mots.

C'est ac horreur que j'apprends la mort tragique d'Alfred Gadenne.À sa famille, ses amis et aux Mouscronnois, mes pensées les plus sincères. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 11 septembre 2017

Catherine Fonck: «L’horreur»

La députée cdH hennuyère Catherine Fonck était encore vendredi soir avec Alfred Gadenne. Elle assistait à un souper du cdH à Mouscron en sa compagnie. «C’est l’horreur, je suis très choquée», nous a-t-elle dit. «Alfred, c’est un pacifique, c’est un homme paisible. Je ne l’ai pas connu comme député régional, mais comme bourgmestre. C’est quelqu’un d’extraordinairement attaché aux gens de sa ville. Il aurait remué ciel et terre pour les Mouscronnois. C’est quelqu’un de très discret, mais très proche des gens. Excusez-moi, je ne parviens pas à parler de lui au passé.»

Choquée par le décès d'Alfred #Gadenne...Toutes mes pensées à son épouse, sa famille, ses proches et tous les Mouscronnois — Catherine Fonck (@catherinefonck) 11 septembre 2017

Stupéfaction.

Gadenne était un bourgmestre et un homme de dialogue et d'une profonde humanité.

De tout cœur avec famille et mouscronnois. https://t.co/Q8ZVOCzzhh — Jean-Marc NOLLET (@jmnollet) 11 septembre 2017

Je suis sans voix #Alfred Gadenne homme si gentil et si investi dans sa Ville à Mouscron ! Mes pensées à sa famille ! De tout cœur ! — Fadila LAANAN (@fadilalaanan) 11 septembre 2017

«Je suis horrifiée de ce qu’il vient d’arriver à Alfred Gadenne dont j’appréciais la grande gentillesse! Mes pensées à ses proches!», a tweeté Joëlle Milquet.

«Mouscron pleure un bourgmestre exemplaire de simplicité et de dévouement. Alfred Gadenne était un exemple. Sa perte est cruelle», s’est également ému le ministre wallon cdH René Collin.

«Je suis très peiné d’apprendre le décès d’Alfred Gadenne. Je présente à sa famille et à ses proches toutes mes condoléances et mon respect le plus sincère et amical. Je salue la mémoire d’un homme brave et dévoué», a réagi de son côté le ministre wallon Jean-Luc Crucke, chargé du Budget et de l’Énergie.

Guillaume Farvacque (PS) se demande dans quel monde on vit : «Je n’ai pas de mots pour exprimer le choc qui me traverse alors que j’apprends cette dramatique nouvelle. Notre monde est résolument devenu fou ! Toutes mes pensées vont aux proches de notre Bourgmestre».

«Je me sens bouleversée et infiniment triste, pour Alfred, son épouse, sa famille. Toutes mes condoléances à chacun d’entre eux. Alfred était un homme gentil, dévoué à sa ville, bien qu’adversaires politiques il y avait du respect entre nous et cette violence est incompréhensible. Quelle horreur !», écrit Christiane Vienne (PS).

Dans la commune voisine, Daniel Senesael (PS) : «La stupeur m’envahit et me glace ! La mort du bourgmestre de Mouscron c’est la foudre qui s’abat sur le monde politique. Vives et sincères condoléances émues».

Alfred Gadenne était bourgmestre de Mouscron depuis 2006. Champion des voix lors des élections, il avait remplacé Jean-Pierre Detremmerie dont il fut longtemps l’échevin des Travaux. Il fut aussi député wallon de 2009 à 2014.

Choqué par le décès du Bourgmestre de #Mouscron, Alfred #Gadenne. Mes sincères condoléances à ses proches et à tous les Mouscronnois. — Olivier Chastel (@OChastel) 11 septembre 2017

Le club de football a lui aussi manifesté son soutien à la famille.

Toutes nos pensées sont tournées vers la famille de notre cher bourgmestre, Monsieur Alfred Gadenne... — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) 11 septembre 2017

Le premier ministre Charles Michel manifeste son «effroi»