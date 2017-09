Avec une dépression de tempête qui se creusera du nord de l’Angleterre vers la Mer du nord, nous allons subir ce mercredi les premiers coups de vent sérieux de la saison avec des rafales entre 80 et 100 km/h sauf en province de Luxembourg et sur le sud de la province de Namur où les pointes de vent seront plutôt comprises entre 60 et 80 km/h.

Après le passage d’une zone de pluie donnant 5 à 10 litres au mètre carré, le ciel deviendra vite fort variable avec 1 à 4 heures de soleil mais l’après-midi, le ciel se couvrira à nouveau rapidement avec de nouvelles pluies importantes à partir de la frontière française.

Des accumulations comprises entre 10 et 30 L/M² seront possibles. Il fera frais avec des maxima de 12 à 15º en Ardenne et de 16 à 18º à la mer et en plaine,

Jeudi il y aura un peu moins de vent mais le ciel sera souvent très nuageux avec encore des averses de pluie ou de grésil parfois même accompagnées d’un coup de tonnerre, La masse d’air proviendra du nord de l’Atlantique en passant par l’Ecosse ce qui expliquera la fraîcheur encore plus forte avec des températures diurnes comprises entre 10 et 16º selon l’altitude.

Vendredi nous serons encore sous l’emprise des courants polaires circulant entre la dépression recouvrant maintenant la Scandinavie et un anticyclone évoluant au nord-est des Açores et à l’ouest de l’Irlande.

Il y aura donc encore des averses alternant avec quelques éclaircies passagères. Les minima descendront quasi partout en dessous de 10º avec 4 à 6º en Ardenne tandis que les maxima resteront inchangés par rapport à la veille.

Le week-end prochain il devrait faire un peu moins frais le jour mais les éclaircies nocturnes contribueront à faire descendre encore plus les températures nocturnes.

C’est ainsi que si nous afficherons des températures diurnes de 12 à 18º, la nuit et le matin celles-ci avoisineront 3 à 5º dans l’est (avec gelées blanches au sol !), 6 à 7º en plaine et 8 à 9º à la mer.

Si nous pouvons espérer un peu plus d’embellies les pluies ou averses ne seront jamais fort loin et resteront d’actualité, surtout près de la mer et en Ardenne.

Une petite amélioration éphémère est possible en début de semaine prochaine mais en général celle-ci devrait également rester marquée par un temps trop frais pour la saison avec nuages trop nombreux et de temps à autre quelques précipitations.