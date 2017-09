«Premiers serieux coups de vent ce mercredi ! L'épisode trop frais pour la saison continuera encore au moins jusqu'à la semaine prochaine»

Rédaction en ligne

Avec une dépression de tempête qui se creusera du nord de l’Angleterre vers la Mer du nord, nous allons subir ce mercredi les premiers coups de vent sérieux de la saison avec des rafales entre 80 et 100 km/h sauf en province de Luxembourg et sur le sud de la province de Namur où les pointes de vent seront plutôt comprises entre 60 et 80 km/h.