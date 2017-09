Youth League: les jeunes d'Anderlecht s'inclinent 1-0 au Bayern Munich

Avant que leurs aînés ne fassent leur début en Ligue des Champions mardi soir, les U19 du Sporting d’Anderlecht ont débuté la Youth League, mardi en début de soirée. Face au Bayern de Munich, les troupes de René Peeters se sont inclinées sur le score de 1-0.

Pour leur première rencontre du groupe B de la Youth League, les Bruxellois se déplaçaient à Munich pour y affronter les Allemands du Bayern. Malgré un début de match engagé, les Mauves ont tenu la dragée haute à leurs adversaires lors de la première demi-heure grâce notamment à des tentatives de Saelemaekers (12e), Foulon (16e et 28e) et Amuzu (20e et 34e). Loin d’être ridicule, Anderlecht est rentré au vestiaire avec un score de 0 à 0.

C’est après le repos que les choses se sont compliquées pour les jeunes anderlechtois. En effet, moins de dix minutes après la pause, Wintzheimer a ouvert la marque en faveur des Bavarois (54e, 1-0). Malgré les montées au jeu de Milan Corryn (46e) et de Sieben Dewaele (65e), les Bruxellois n’ont jamais réussi à résorber leur retard.