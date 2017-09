Auteur d’une tête rageuse en première mi-temps sur un centre d’Ashley Young, Marouane Fellaini a ouvert le score pour Manchester United face aux Suisses de Bâle. C’est le 100e but d’un joueur belge en Ligue des Champions.

