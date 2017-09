Une enveloppe de 500.000 euros va être dégagée pour aider les refuges wallons: «Accueillir un animal doit être un acte mûrement réfléchi»

Un appel à projets est donc lancé pour apporter un coup de pouce financier à ces établissements qui ne peuvent compter que sur les dons et l’aide des bénévoles pour recueillir plus de 26.700 animaux par an. Au niveau belge, le nombre d’abandons est de plus de 56.000 chaque année.

Les subventions octroyées devront servir à aménager des infrastructures ou l’achat de matériel. Selon nos informations, l’enveloppe totale dégagée est de 500.000 euros.

Le ministre Carlo Di Antonio déplore la proportion toujours plus importante d’animaux abandonnés par leurs propriétaires : « Accueillir un animal doit être un acte mûrement réfléchi, notamment au regard des contraintes et des coûts que cela peut représenter ».

