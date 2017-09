Météo: des rafales souffleront encore jusqu'à 80 km/h en matinée

Le ciel sera très nuageux à couvert sur la moitié sud mercredi matin, avec encore quelques périodes de pluie. Dans le nord, les averses seront plus localisées. Mais on retiendra surtout le vent qui souffle encore en rafales qui peuvent atteindre 80 km/h.

La zone de précipitations progressera graduellement vers l’est et quittera le pays. Il fera provisoirement sec, puis le risque d’averses augmentera à nouveau durant l’après- midi. Les maxima varieront entre 13 et 19 degrés. Le matin, le vent d’ouest- sud-ouest sera d’abord fort dans l’intérieur et très fort à la mer, avec des rafales jusqu’à 80 km/h en matinée.

Mercredi soir, un front pluvieux ondulant reviendra sur le sud du pays où il se maintiendra une grande partie de la nuit. Le temps sera plus sec à mesure que l’on progressera vers le nord du pays. Une averse restera possible dans la région côtière. Les minima oscilleront entre 8 et 12 degrés, sous un vent modéré, parfois assez fort à la côte, d’ouest à sud-ouest.

Jeudi matin, le front ondulant traînera encore sur le sud du pays où il provoquera quelques pluies le long de la frontière française. Au nord, le temps sera variable. L’après-midi, la zone de pluie se décalera vers le sud et tout le pays connaîtra quelques averses mais également des périodes de soleil. Les maxima varieront entre 9 et 11 degrés en Ardenne, entre 14 et 15 degrés en plaine et à la côte. Le vent de secteur ouest sera modéré à assez fort.

Vendredi, nouvelle journée variable, assez fraiche pour la saison, avec des maxima entre 13 et 16 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest. Ce week-end, des averses parfois intenses pourront s’accompagner d’un coup de tonnerre, principalement dans le sud du pays. Les maxima avoisineront les 16 ou 17 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré.