Une collision entre un camion-tampon et un second véhicule s’est produite ce mercredi, vers 13h20, le long de l’E40, à hauteur de Berloz, dans le sens de direction Bruxelles-Liège-Aachen. Le Smur et la police des autoroutes sont actuellement sur place. Le conducteur du véhicule serait visiblement blessé au niveau du visage mais conscient: ses jours ne seraient pas considérés comme en danger.

Les pompiers de Hesbaye ainsi que la protection civile ont été appelés sur place, notamment afin de baliser les lieux. La zone de police locale de Hesbaye a également été appelée en ce sens, afin de se positionner à proximité de la sortie d’autoroute de Berloz pour aider à fluidifier le trafic, perturbé par l’accident. En parallèle, la Régie des autoroutes va aussi se rendre sur place en raison d’une fuite de carburant: le réservoir de la voiture serait occupé à se vider.

Un nettoyer profond de la chaussée est nécessaire afin d’éviter qu’il ne se répande dans le système d’égouttage et qu’il rende la route glissante aux usagers.