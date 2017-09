Rédaction en ligne

L’avocat et bâtonnier du barreau de Tournai, Jean-Philippe Rivière, défendra Nathan D., placé sous mandat d’arrêt et inculpé d’assassinat à l’encontre d’Alfred Gadenne, bourgmestre de Mouscron. Ténor de la cour d’assises du Hainaut, Me Rivière, 53 ans, est notamment connu pour avoir défendu Sabine Dardenne lors de l’affaire Dutroux.