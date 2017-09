Tim Wellens remporte le Grand Prix de Wallonie à Namur

Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté mercredi le 58e Grand Prix de Wallonie (1.1) disputé entre Chaudfontaine et la Citadelle de Namur sur la distance de 212,1 kilomètres. Il s’est montré le plus fort en lâchant ses compagnons d’échappée à plus de quinze kilomètres de l’arrivée, arrivant en solitaire au sommet de la dernière ascension. Le Français Tony Gallopin (Lotto Soudal) a pris la deuxième place à 1:22 juste devant son compatriote Julien Simon (Cofidis Solutions). Tiesj Benoot (Lotto Soudal) termine 4e devant Jan Bakelants (AG2R) et Dylan Teuns (BMC).

C’est la troisième victoire consécutive pour Lotto Soudal dans cette épreuve après les succès de Jens Debusschere en 2015 et Tony Gallopin en 2016. Wellens décroche quant à lui la cinquième victoire de sa saison.

Jérôme Baugnies, 3e l’an dernier, a été victime d’une lourde chute après 45 km de course. Le coureur de Wanty-Groupe Gobert qui a percuté un poteau de signalisation lors de sa chute, a ensuite été héliporté d’urgence à la clinique du Sart-Tilman à Liège et doit être opéré. Il souffre de traumatismes aux cervicales et au dos.