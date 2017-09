Mondial 2018: voici la procédure à suivre pour obtenir des billets ce jeudi

Les fans du monde entier pourront réaliser leur première demande de tickets pour le Mondial 2018 à partir de ce jeudi 11h. La vente des billets ne se fera uniquement que via le site officiel de la FIFA.

La distribution des billets se déroulera selon trois phases différentes.

PHASE 1

La première étape de cette phase 1 débute ce jeudi à 11h sur le site de la FIFA : http://fr.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/index.html

À ce stade, les fans peuvent déposer une demande de billets pour les matches (qui ne sont pas encore définis, forcément).

Soit :

- des billets individuels,

- des séries de billets spécifiques à un stade (X matches à Moscou, X matches à Saint-Pétersbourg, etc.)

- des séries de billets spécifiques à une équipe (de trois à sept matches), uniquement disponible lors de cette phase 1

Pas de premier arrivé-premier servi, ces demandes auront toutes les mêmes chances d’aboutir. Si la demande excède l’offre de places mises à disposition, un tirage au sort sera effectué. Les supporters seront avertis de la réussite ou de l’échec de leur demande avant le 16 novembre.

Lors de la deuxième étape de la phase de vente 1, qui se déroule du 16 au 28 novembre, les billets seront alloués sur le principe du premier arrivé-premier servi.

PHASE 2

Après le tirage au sort final de la Coupe du Monde prévu le 1 er décembre 2017,

la phase de vente 2 se fera d’abord par tirage au sort du 5 décembre 2017 au 31 janvier 2018,

puis sur le principe du premier arrivé-premier servi du 13 mars au 3 avril 2018.

Phase de vente de dernière minute

La phase de vente de dernière minute offrira aux fans une ultime chance d’obtenir des billets. Ceux-ci seront octroyés sur le principe du premier arrivé-premier servi

du 18 avril au 15 juillet 2018, jour de la finale de la Coupe du Monde.

FAN ID

À la demande des autorités russes, tous les fans souhaitant assister aux matches de la Coupe du Monde doivent demander une FAN ID, un document d’identité officiel qui leur sera délivré gratuitement. Il est conseillé de déposer sa demande dès réception du mail de confirmation des billets, au terme de la période de tirage au sort.

La FAN ID et un billet valide sont exigés pour entrer dans les stades de Russie 2018. Une FAN ID donne droit à des avantages et à des services supplémentaires fournis par le pays hôte, tels que l’exemption du visa d’entrée dans la Fédération russe et la gratuité de certains déplacements entre villes hôtes, ainsi que des transports en commun les jours de match. Pour de plus amples renseignements, consultez le site : www.fan-id.ru.

Les prix des billets varieront entre 87 et 920 euros pour les supporters étrangers.