Le département des incendies de Spokane Valley a confirmé qu’il y avait un tireur « actif » à la Freeman High School. «Engine 9, Ladder 10, Valley 2, Valley 22 répondent à l’aide où un tireur est actif à la Freeman High School au sud de la vallée de Spokane», a déclaré le service des incendies sur Twitter.

D’après la chaîne locale KREM, appartenant au réseau CBS, un étudiant a été tué et trois autres élèves sont hospitalisés dans un état stable. KREM ajoute que le tireur suspecté a été arrêté, citant le chef des pompiers Brian Schaeffer.

Le quotidien Spokesman Review évoque quant à lui jusqu’à six blessés et deux admissions à l’hôpital sans donner de détail sur l’étendue des blessures.

La fusillade a démarré au lycée Freeman High School de Rockford, près de Spokane, vers 10H00 (17H00 GMT), selon ces médias.

Due to a reported shooting near Freeman High School, all southside SPS schools are currently in lockdown. Updates as information allows. — Spokane Schools (@spokaneschools) 13 septembre 2017

#Frreman School Shooting-MiddleSchool & Elementary on lock down. Multiple DeputiesOfficers/Medical @ scene. Safety of students #1 PRIORITY — SpokaneSheriffOffice (@SpokaneSheriff) 13 septembre 2017

A very active scene at Freeman High School. @KHQLocalNews pic.twitter.com/yyDI1nibkr — Peter Maxwell (@KHQPeterMaxwell) 13 septembre 2017

L’école située dans ce comté compte 327 élèves inscrits. Suite à ces faits toutes les écoles des environs ont été mises en état de confinement. La fusillade du lycée Freeman ce matin nous brise le coeur», a commenté le gouverneur de l’Etat de Washington Jay Inslee dans un communiqué

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK — Christina✌🏽️ (@TheChristinaXX) 13 septembre 2017

La police de Spokane s’est contentée d’indiquer sur Twitter que les écoles du district de Freeman étaient en «confinement» à cause d’une «fusillade» et que «de multiples agents et personnels médicaux sont sur place».

La police a examiné le lycée «pièce par pièce, étage par étage», a ajoute le bureau du shérif de la petite ville de Spokane sur Twitter.

Plusieurs ambulances ont été dépêchées sur place. Un étudiant est décédé dans l’enceinte même de l’école et trois autres ont été blessés rapportent les médias. Certaines d’entre elles ont été évacuées par hélicoptère. On ne connaît pas encore l’ampleur de leurs blessures. Les autorités n’ont pas donné d’informations quant à l’âge de la victime et des blessés.

Le tireur a été neutralisé a confirmé le chef de la police local. On ne connaît pas les motivations de ce dernier.