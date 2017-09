C’est à la faveur de la régionalisation de la matière, consécutive à la 6e réforme de l’État, que la Région wallonne a décidé de réformer la législation sur le bail d’habitation, notamment pour mieux prendre en compte les spécificités de la colocation ou du logement pour étudiants.

Pour ces derniers, la ministre De Bue a ajouté certaines dispositions au projet initial, après concertation avec les étudiants et les propriétaires. C’est ainsi qu’en cours d’année, un préavis ne pourra plus être donné à partir du 15 mars. D’un côté, on évite de la sorte que des étudiants ne mettent fin anticipativement au bail, laissant le propriétaire sans locataire pour le reste de l’année. D’un autre, on évite l’effet pervers de voir le propriétaire augmenter le prix du loyer pour anticiper le risque d’être lâché par l’étudiant, a expliqué en substance la ministre. Exception pour la toute fin de bail : étudiant ou bailleur aura un mois de délai de préavis avant le 31 août.

Enfin, le gouvernement ajoute une possibilité à celles déjà prévues pour que l’étudiant dispose d’un préavis de deux mois sans indemnité : le cas du décès d’un parent qui pourvoit à son entretien. C’est une disposition inspirée de la réforme flamande.

Ce qui se fait à Bruxelles en matière de baux de courte durée pour la résidence principale a par ailleurs inspiré le gouvernement wallon, qui intègre la possibilité de résiliation anticipée après un an. Enfin, dans le volet colocation, la réforme imposera une solidarité des colocataires à l’égard du bailleur. « Une règle devra figurer dans le pacte de colocation », selon Mme De Bue.

Quant à la grille indicative des loyers, instaurée par le précédent gouvernement pour offrir au candidat locataire et au propriétaire une idée d’un montant acceptable, elle est intégrée au décret. Le gouvernement sera habilité pour l’arrêter. Ses critères seront revus sur base d’une évaluation du Centre d’étude habitat durable.

Le texte est renvoyé pour avis au Conseil d’État avant sa quatrième – et sans doute dernière – lecture au gouvernement.

Désormais chef de groupe PS au parlement wallon, Pierre-Yves Dermagne, qui a porté une version précédente du projet lorsqu’il était ministre, constate que la nouvelle version correspond à 95 % voire 98 % au texte qu’il défendait. « C’est la preuve du sérieux de notre travail », dit-il, rappelant que ce texte avait été rejeté deux fois par le cdH en gouvernement après l’appel du 19 juin à gouverner sans le PS.

Il note aussi une tracasserie supplémentaire pour l’étudiant, à l’avantage du bailleur : là où les conditions du bail étudiant étaient présumées acquises même si les parents signaient le bail, le nouveau gouvernement prévoit de partir d’un bail classique, à charge pour l’étudiant de prouver sa qualité, dans certaines formes et délais, afin de basculer dans le statut bail étudiant.