Coupe Davis: pour Lleyton Hewitt, capitaine australien, la Belgique part favorite

Après le tirage au sort des rencontres de la demi-finale de la Coupe Davis, Lleyton Hewitt, le capitaine australien, a pointé la Belgique comme favorite du duel.« La Belgique bénéficie de deux avantages. Celui d’évoluer à domicile et d’avoir pu choisir la surface. Elle part donc favorite. »

En effet, le staff belge a opté pour une terre battue plutôt lente alors que les Australiens sont davantage habitués à évoluer sur surface rapide. De plus, les troupes de Johan Van Herck bénéficieront du soutien du Palais 12, presque entièrement acquis à la cause belge.

Lleyton Hewitt, qui a préféré désigner John Millman (ATP 185) que Thanasi Kokkinakis (ATP 213) en deuxième joueur, a expliqué son choix. « John Millman est très bien pour l’instant alors que Kokkinakis a vécu une saison 2017 compliquée. » En effet, déjà opéré en 2016 à l’épaule, il a été absent quelques semaines en 2017 suite à une nouvelle blessure. À noter que Millman a atteint le 3e tour du dernier US Open, éliminant même son compatriote Nick Kyrgios au premier tour.

Pour Hewitt et ses troupes, c’est toujours une grande fierté de porter les couleurs australiennes. « Nous avons une longue et riche tradition de tennis dans notre pays », a raconté celui qui a remporté l’épreuve à deux reprises (1999 et 2003). « Jouer pour son pays est toujours un sentiment assez spécial, il n’y a pas de plus grand honneur. »