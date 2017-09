Suivez Zulte Waregem – Nice en direct: les Niçois sans pitié pour Zulte Waregem (1-5)

Zulte Waregem débutait sa campagne européenne à domicile face à l’OGC Nice, troisième du défunt championnat de France, qui se présentera en Belgique comme l’un des deux favoris du K d’Europa League, au même titre que la Lazio de Rome.

Les joueurs de Francky Dury commençaient la partie tambour battant. En l’espace de quelques secondes, Peter Olayinka buttaient par deux fois sur le gardien niçois Yoan Cardinale. Zulte Waregem ne le savait pas encore à ce moment-là, mais il venait déjà de laisser passer son unique chance de mener au score. Après un premier quart d’heure poussif, Nice est rentré dans son match. Et de quelle manière ! En moins de trois minutes, les Aiglons ont tué tout suspense. Et ce, grâce à un doublé d’Alessane Pléa. À la 17e minute, il décochait une frappe des vingt mètres, légèrement déviée par Heylen. Le ballon allait se loger dans les filets waregemois. Dans la foulée, le même Pléa doublait la mise et laissait Zulte Waregem complètement groggy. Les Flandriens réagissaient timidement mais ils étaient de nouveau giflés à la 28e minute de jeu. Dante, l’ancien défenseur du Bayern Munich et du Standard de Liège, claquait le troisième but du match de la tête. 0-3 à la mi-temps, le tarif était sévère pour un Essevee, séduisant en début de partie.