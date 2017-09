Alors que Maëlys reste toujours introuvable, deux nouveaux éléments à charge de Nordahl L., suspecté dans cette disparition, viennent s’ajouter aux nombreuses autres accusations : la vidéo du nettoyage de sa voiture et un second téléphone qu’il a caché aux enquêteurs.

Il est à ce jour le principal suspect dans la disparition de la petite Maelys. Nordahl L., 34 ans et mis en examen par les autorités, nie toujours toute implication dans cette affaire. Et ce malgré les nombreuses accusations dont il fait l’objet. Des accusations auxquelles sont venus s’ajouter deux nouveaux éléments.

Le premier, c’est une vidéo dans laquelle on le voit nettoyer sa voiture dans une station de lavage. Une vidéo de caméra surveillance datant du lendemain du mariage et que BFM a pu se procurer.

Il a lavé son véhicule pendant 1h30

Sur les images, Nordahl L. apparaît peu après 17h. Il va passer 1h30 à nettoyer de fond en comble son véhicule avec une attention toute particulière portée à la portière avant côté passager, comme l’explique la journaliste française de BFM. Il pulvérise ensuite un décapant dans le coffre, un produit qui sert habituellement pour l’entretien des jantes et qui a pour particularité de repousser les chiens et de tromper leur odorat. Un nettoyage que le suspect a toujours justifié par une vente future de sa voiture.

A cette vidéo, un autre élément troublant vient s’ajouter : une deuxième ligne téléphonique.

Un deuxième téléphone dont il n’avait plus besoin

Nos confrères du Dauphine rapportent que cette deuxième ligne était dédiée à l’ancienne activité d’éducateur canin du suspect. Une ligne que Nordahl L. a clôturé deux jours après le mariage. La raison ? Il n’en avait plus besoin et celle-ci fonctionnait mal. Mais ce second numéro, l’homme en a caché l’existence aux enquêteurs. Problème, le signal émis par l’appareil a été capté par des antennes-relais du secteur… au moment où Nordahl L. disait se trouver au mariage.

Mais, comme à son habitude, l’homme a une explication à cela : il était tout simplement parti à la recherche de stupéfiants.

En attendant d’en savoir plus sur ces nombreuses zones d’ombre, les recherches, elles, se poursuivent.