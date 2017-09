Le nombre de tués sur les routes en baisse de 13% au premier semestre

Les accidents corporels chutent également (-2,9%, à 18.759) ainsi que le nombre de blessés (-4,1%, à 23.806).

Sur les routes flamandes, le nombre de tués a davantage régressé (-19,9%, à 113 tués) que sur les routes wallonnes (-6,7%, à 111 tués). Il y a aussi eu moins d’accidents et de blessés en Wallonie (-1,1% et -4,8%) et en Flandre (-4,1% et -4,6%).

En région bruxelloise, le nombre de tués est passé de 4 à 6, tandis que les accidents ont légèrement baissé (-0,8%) et le nombre de blessés a augmenté (+1,4%).

Le baromètre note encore une hausse du nombre d’accidents parmi les poids lourds (+3,7%), les cyclistes (+5,6%) et surtout les motards (+8,6%). C’est à Bruxelles que le nombre d’accidents impliquant des cyclistes est le plus en augmentation (+24,5%). «On compte même plus d’accidents de vélos dans la Région bruxelloise qu’en Wallonie», souligne Vias.

Ethylotest embarqué obligatoire

Enfin, le nombre d’accidents augmente uniquement les nuits de semaine (+2,4%) tandis que ceux impliquant un jeune automobiliste (18-24 ans) a diminué de 11,1% au premier semestre 2017.

«Pour continuer à progresser, d’autres mesures entreront bientôt en vigueur, notamment l’obligation de l’éthylotest embarqué pour tout conducteur condamné après avoir été contrôlé avec une alcoolémie d’au moins 1,8 ou 1,2 pour mille pour les récidivistes, ainsi que le renforcement des sanctions contre les auteurs de délits de fuite», a souligné le ministre de la Mobilité François Bellot.