Pour la dernière étape de la saison, Le Beau Vélo de RAVeL s'installe au pied de l'Atomium ce dimanche !

Chaque semaine, Le Beau Vélo de RAVeL vous fait découvrir les jolis coins et curiosités de Wallonie et de Bruxelles à vélo, du 24 juin au 17 septembre.

Comme de coutume, Adrien et son équipe vous donnent rendez-vous à Bruxelles lors de la journée sans voiture ce dimanche. L’occasion de (re)découvrir notre belle capitale verte à vélo pour une balade de 25 kilomètres.

L’inscription, libre et gratuite, se fait sur le site de départ dès 9h.

Les 1100 premiers inscrits reçoivent un T-Shirt aux couleurs du Beau Vélo de RAVeL et les 2000 premiers bénéficient d’un délicieux brunch.

Le départ de la balade groupée commence à 13h10 et au retour, à 16h, les concerts gratuits commencent !

Tout au long de la journée, sur le site, des animations et des activités sont proposées par les différents partenaires, sans oublier le KID’S village ! Wallonie Aventure Nature Tourisme propose une initiation à la spéléologie avec ses 45 mètres de galeries montées sur remorques ! l’APAQ-W et ses producteurs locaux vous font découvrir la richesse des productions agricoles wallonnes dans le village Wallonie gourmande.

Cette semaine, l’Adeps vous permet d’essayer le vélo elliptique. Le stand de 365.be accueille le Musée Choco-Story et l’Institut du Patrimoine Wallon met à l’honneur le Musée Curtius.

Rendez-vous ce dimanche, Square de l'Atomium à 1020 Bruxelles

Adrien Joveneau partagera son tandem avec Eric Boever, journaliste à la RTBF. A la halte ravito, Jean-Pierre Bruneau, de l’établissement Bruneau à Ganshoren, vous proposera une mise en bouche à base de produits du terroir.

Comme chaque semaine, l’Adeps organise et encadre un parcours d’une dizaine de kilomètres pour les enfants ou toute personne ne souhaitant pas pédaler l’entièreté de la balade.

Départ depuis l’Atomium et direction place Louis Steens. Après un peu plus de deux kilomètres vous passerez devant les grilles du château royal et des serres royales.

Les serres classées parmi les plus grandes du monde, valent le déplacement tant pour leurs qualités architecturales que pour leurs étonnantes collections de plantes tropicales et subtropicales.

Un peu après, vous vous retrouverez en Asie avec le Pavillon chinois et la Tour Japonaise. Exceptionnel ensemble exotique qui est une des dernières grandes réalisations du roi Léopold II.

Lors de ce parcours, vous longerez le Botanique et sa prestigieuse orangerie, devenue centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vous pédalerez rue de la Chapelle, au niveau du Mont des Arts. Complexe urbanistique comprenant la bibliothèque royale de Belgique, les Archives générales du Royaume, le Palais des Congrès et un jardin imaginés par le roi Léopold II qui désirait entourer son palais de belles choses et de beaux esprits. On y retrouve différents Musées, le BOZAR et la cinémathèque.

Il vous restera une dizaine de kilomètres avec un itinéraire qui passera place du jeu de Balle, square Sainctelette, parvis de la Basilique de Koekelberg, parc Roi Baudouin pour revenir sur le site de l’Atomium.

Au retour de la balade, les concerts gratuits du Beau Vélo de RAVel vous donnent rendez-vous ! Alex Germys, Les R’tardataires et Lio se produiront sur la scène dès 16h.

Rendez-vous sur Vivacité ce dimanche 17 septembre entre 13h et 17h et sur La Une télé, le dimanche 24 septembre à 17h05.

Pour tout savoir sur Le Beau Vélo de RAVeL :

https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_le-beau-velo-de-ravel

https://www.facebook.com/LeBeauVeloDeRavel