La CGSP wallonne manifestera le 20 septembre à Namur: des milliers de personnes attendues

Des préavis de grève ont été déposés en parallèle pour couvrir les travailleurs désireux de manifester ce 20 septembre, mais le but n’est pas de mener une grève dans les services publics wallons, ce qui est par ailleurs prévu le 10 octobre prochain, indique-t-on à la CGSP wallonne.

Le départ de la manifestation est prévu mercredi 20 septembre à 10h, près de la gare de Jambes, pour une arrivée quelques heures plus tard devant le Parlement wallon.

Des « politiques anti-services publics »

L’interrégionale wallonne de la CGSP justifie son action par le fait que «le nouveau gouvernement wallon entend mener en Wallonie les mêmes politiques anti-services publics que celles prônées au fédéral par le gouvernement Michel-De Wever».

Plus précisément, le syndicat socialiste entend montrer son opposition à l’instauration d’un service minimum dans les services publics et à la remise en cause du droit de grève, mais aussi à la «précarisation de l’emploi statutaire et contractuel» ou encore à la diminution des dotations aux provinces ou à la fusion des Tec.