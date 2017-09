Molenbeek: 8 jeunes de MolenGeek interdits d'entrée aux USA

Douze membres de MolenGeek, un centre de coworking basé à Molenbeek et axé sur les technologies, devaient aller ce vendredi aux États-Unis pour une mission économique. Jeudi soir, aux alentours de 22h, la mauvaise nouvelle est tombée. « Nous avons chacun reçu un e-mail du Homeland Security nous annonçant que huit d’entre nous ne sont plus désirables aux États-Unis. Au départ, on n’y croyait pas, mais nous avons vérifié sur le site et nous avons vu que nous étions refusés », explique Ibrahim Ouassari, le cofondateur de MolenGeek.

Tout était en ordre selon les Molenbeekois. « Nous avions fait nos demandes début septembre et celles-ci avaient tout de suite été acceptées », précise le cofondateur du centre. « Aucune explication n’est fournie. Nous avons fait en sorte que cela se débloque, nous avons contacté des cabinets ministériels », affirme Ibrahim Ouassari. Le voyage tombe donc à l’eau pour les Molenbeekois. « Tout est foutu : les billets d’avion, les réservations à l’hôtel, tout. Nous partions pour une mission économique à San Francisco et nous allions aussi visiter les bureaux de Facebook, Google et Twitter entre autres. Nous devions participer au TechCrunch Disrupt aussi », s’attriste le jeune homme.