Attentat dans le métro de Londres: la police a identifié un suspect

C’est la chaine britannique Skynews qui annonce l’information : la police aurait identifié un suspect impliqué dans l’explosion d’une bombe qui a eu lieu ce matin dans la station du métro londonien Parsons Green. Une identification permise grâce aux videos de caméra surveillance.

BREAKING -Security sources say they've identified a suspect involved in the Parsons Green bombing, with the aid of CCTV footage