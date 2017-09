Coupe Davis: Darcis rompt en cinq sets contre Kyrgios (3-6, 6-3, 7-6, 1-6, 2-6), l'Australie égalise (1-1)

Après une bataille longue de 5 sets, Steve Darcis s’est incliné devant Nick Kyrgios lors de la deuxième rencontre de la demi-finale de la Coupe Davis, vendredi au Palais 12 à Bruxelles. L’Australien s’est imposé sur le score de 6-3, 3-6, 6-7 (5/7), 6-1 et 6-2 après 3 heures et 37 minutes de jeu. La Belgique et l’Australie sont à égalité avant la rencontre de double prévue samedi.

Après la victoire compliquée de David Goffin contre John Millman en ouverture, Steve Darcis, 77e joueur mondial, défiait Nick Kyrgios, 20e au classement mondial et leader de la sélection australienne.

Très bon au service, Kyrgios, 22 ans, s’est rapidement emparé de la première manche après avoir breaké une fois Darcis (6-3).

Mais Steve Darcis n’est pas surnommé ’Mister Coupe Davis’ par hasard. Le Liégeois de 33 ans a élevé son niveau de jeu dans la deuxième manche. Grâce à un slice de revers maîtrisé, Darcis a pris la mise en jeu de l’Australien d’emblée, conservant cet avantage jusqu’au terme du set (3-6) et employant toute la panoplie des coups du tennis.

En début de troisième manche, le ’Shark’ a dû s’employer pour ne pas concéder sa mise en jeu, sauvant pas moins de 7 balles de break dans ses deux premiers jeux de service. Les deux joueurs ont finalement tenu leur engagement tout le long de la manche. Darcis, profitant de quelques erreurs de Kyrgios, a finalement empoché le set (6-7), long de plus de 80 minutes, dans un Palais 12 survolté.

Malheureusement, le Belge a quelque peu baissé en intensité dans le 4e set, concédant trois breaks. Kyrgios, toujours aussi régulier au service, ne s’est pas fait prier pour emmener la partie au 5e set (6-1).

Armé de son arme dévastatrice, l’Australien a réussi la bagatelle de 34 aces, Kyrgios a rapidement pris les devants dans la manche décisive. Moins précis, Darcis n’est plus jamais parvenu à inquiéter son adversaire. Après avoir concédé un dernier break, le Belge a finalement dû rendre les armes (6-2).

Samedi, le double verra Ruben Bemelmans et Arthur De Greef défier John Peers (2e joueur mondial en double) et Jordan Thompson. La première nation qui remporte 3 rencontres sera qualifiée pour la finale. Pour la Belgique, ce serait la deuxième en trois ans après sa défaite contre la Grande-Bretagne en 2015.