Pro League: les clubs de supporters d'Anderlecht vont rencontrer la direction

La direction du RSC Anderlecht va prochainement se mettre à table avec « une délégation très réduite de quatre ou cinq représentants » des clubs de supporters. Frank Eeckhout, président du club de supporters Stamcafé à Hautem-Saint-Liévin et membre du Fan Board d’Anderlecht, l’a confirmé à Belga vendredi. À la demande de certains groupes de supporters, le manager Herman Van Holsbeeck et le manager opérationnel Jo Van Biesbroeck répondront aux questions sur la politique sportive du club.

« Il y a une réunion de prévue avec Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck mais la date précise n’a pas encore été convenue. La demande ne vient pas du Fan Board mais du club de supporters lui-même. La délégation va représenter aussi bien les supporters francophones et néerlandophones », a déclaré Eeckhout qui sera présent lors de la réunion.

Lundi prochain (18h) aura lieu la première réunion du Fan Board mais il ne sera pas question de la politique sportive du Sporting. « Les supporters auront la chance de poser leurs questions via le Fan Board mais les questions sur le sportif seront filtrées. Le Fan Board n’est pas conçu pour parler du sportif. Nous parlerons uniquement du confort et de l’organisation pour les supporters : l’achat de tickets, le règlement concernant les déplacements à Paris et Glasgow en Ligue des Champions, etc. », a ajouté Eeckhout.