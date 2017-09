Pro League: Bruges reprend provisoirement la tête du classement après son succès contre Malines (2-0)

Les Brugeois le savaient : en cas de victoire ce vendredi soir contre Malines, ils reprenaient la première place du championnat. L’opportunité était tellement belle qu’ils n’ont pas manqué l’occasion. Les joueur d’Ivan Leko se sont imposés 2-0 et sont donc provisoirement les nouveaux leaders de la Pro League. En attendant la rencontre du SC Charleroi contre Waasland Beveren de ce samedi.

A la huitième minute, les Gazelles avaient déjà fait la différence. Lancé en profondeur sur le côté droit, Ruud Vormer repiquait au centre et servait Wesley, étrangement esseulé dans le grand rectangle, pour faire le 1-0. La domination des locaux s’intensifiait, mais les Brugeois ne parvenaient pas à tuer la rencontre. Il fallait attendre la toute fin de la première période pour à nouveau débloquer le marquoir. Ruud Vormer, encore lui à la passe décisive, remettait de la tête le ballon dans l’axe. Dion Cools, lancé en pleine course, recevait le cuire et déclenchait une frappe des vingt mètres qui trompait le portier malinois Coosemans.

Plus aucun but ne sera planté dans ce match. Bruges profitait de son avance au marquoir pour gérer la suite des hostilités sereinement.

Les Brugeois reprennent donc la première place, au détriment des Zèbres. De son côté, Malines reste englué dans les profondeurs du classement. Avec quatre points au compteur en sept rencontres disputées, le Kavé ne pointe qu’à la treizième position au championnat. Juste devant Eupen, La Gantoise et Ostende.