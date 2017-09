Grave accident de la route cette nuit à Leuze-en-Hainaut entre une voiture et un camion: un blessé grave

Un grave accident de la circulation, impliquant un camion et une voiture, s’est produit vendredi soir à Leuze-en-Hainaut. Le conducteur de la voiture a été grièvement blessé. Les pompiers sont restés plusieurs heures sur place.

Les services de secours de Leuze-en-Hainaut ont été alertés vendredi soir, vers 23h, qu’un camion avait fait une embardée le long de la chaussée de Tournai à Leuze. Ce camion semi-remorque de la firme Colruyt s’est mis en ciseau sur le boulevard, puis a terminé sa course contre un poteau. Le poids lourd s’est ensuite embrasé. Lors de cet accident, le camion a perdu de l’huile qui s’est répandue sur la chaussée. Un automobiliste qui circulait dans le même sens a malheureusement dérapé sur l’huile. La voiture s’est encastrée dans la vitrine d’un grand magasin. Le conducteur de la voiture a dû être désincarcéré. Grièvement blessée, la victime a été hospitalisée. On ignore pour l’instant son état de santé.

Les pompiers de Leuze sont intervenus sur les lieux avec une autopompe, deux camions-citernes et un véhicule de désincarcération. Les pompiers de Leuze sont restés sur place jusqu’à 05h50 du matin afin de dégager les débris et de nettoyer le revêtement de la route qui était imprégné d’huile. En renforts, les pompiers de Mouscron ont envoyé sur place un camion transportant 3 fois 15m² de panneaux qui ont été placés en lieu et place de la vitrine qui a été détruite (+/- 36m²). A 08h, la circulation était toujours perturbée dans ce quartier.