Serie A: trois buts de Mertens lors de la gifle de Naples contre Benevento (vidéos)

Auteur d’un nouveau triplé, Mertens a participé en grande partie au succès de son équipe, Naples, contre Benevento (6-0), à l’occasion de la quatrième journée du championnat italien.

Après les deux premiers buts signés Alan et Insigne, le Belge s’est lui aussi montré décisif. Sur un superbe centre de son compère Insigne, le lutin napolitain a repris la balle du bout du pied pour tromper le portier adverse. Juste après, Callejon a signé le 4-0, avant que Dries Mertens ne plante son deuxième goal de l’après-midi. Cette fois-ci, sur penalty, à la suite d’une faute sur Giaccherini. On pensait le match terminé, mais le Belge s’en allait d’un triplé en tout fin de match. Et, celui-ci à nouveau ... sur penalty.

Deuxième but de la journée pour @dries_mertens14 ⚽️⚽️ pic.twitter.com/JVqIfVsqpf — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 17 septembre 2017