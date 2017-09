F. DE H.

À quoi ça sert de trier mes déchets si le camion collecteur remet tout dans le même conteneur ? C’est un étudiant de Louvain-la-Neuve qui témoigne et s’interroge. La semaine dernière, lui et ses amis ont assisté à la vidange des trois bulles enterrées de son quartier. Tout-venant, carton-papier et PMC : tout a été embarqué dans le même camion !