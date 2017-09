Ryanair laisse des milliers de voyageurs sur le carreau: aucune indication claire pour les vols dans les jours suivants

Depuis quelques jours , des milliers de futurs vacanciers doivent vérifier régulièrement leurs boîtes mail et autres GSM, stressés voire inquiets. Ryanair a dévoilé son intention de supprimer des centaines de vols dans les prochaines semaines. Plusieurs l’ont déjà été à Charleroi lors du week-end écoulé et la compagnie a déjà annoncé quelles autres destinations subiront le même sort d’ici mercredi.

Voir son vol annulé du jour au lendemain, la mésaventure n’est jamais plaisante. Dimanche, dix vols de Ryanair ont pourtant été supprimés à Charleroi suite à l’annonce survenue… vendredi. Et ce n’est pas fini. Ce lundi, l’avion devant effectuer l’aller-retour vers Dublin depuis Zaventem ne décollera jamais. Mardi, ce sont les personnes désireuses de se rendre à Madrid depuis BSCA qui se retrouveront le bec dans l’eau. Et mercredi, ce seront huit vols en Belgique qui seront annulés (de et vers Barcelone à Bruxelles ; de et vers Copenhague, Bordeaux ou encore Bologne à Charleroi).

> Si vous deviez partir en vacances dans les prochains jours, aucune indication claire ne semble exister.