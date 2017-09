Rupture de canalisation à Saint-Josse: le tunnel ferroviaire entre Nord et Schuman opérationnel

Des limitations de vitesse seront encore valables à cet endroit pendant «un certain temps», prévient toutefois le gestionnaire de l’infrastructure.

Le renouvellement avait été nécessaire après une inondation due à une rupture de canalisation datant du 7 septembre.

Les travaux sont désormais bouclés, et les voies ont été rendues aux trains à 02h15 dans la nuit.

Les travaux, entre les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Schuman, avaient entrainé des adaptations des horaires et des déviations via Louvain notamment.