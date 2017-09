Les 30 premiers jours d'un papa, jour 24: la combine des langes (vidéo)

Vu ma taille, je préfère rouler dans ma voiture qui est plus grande que celle de ma femme. Nous sommes deux mois et demi avant l’accouchement et pour une fois c’est le véhicule de Cécile qui nous sert de carrosse. Alors que je m’apprête à ouvrir son coffre pour ranger les courses, elle me crie au loin « nooooooooon ».

Trop tard ! J’ouvre et découvre son magot...