Les gâteaux d'anniversaire maison interdits à l'école? Une asbl namuroise l'affirme, l'AFSCA dément

Le message, abondamment relayé sur les réseaux sociaux, fait polémique. Dans un courrier envoyé aux parents le 14 septembre, l’asbl namuroise « Les Perce-Neige » explique ne plus pouvoir accepter les gâteaux d’anniversaire réalisés à la maison afin de respecter « les normes AFSCA ». Contacté, l’organisme de contrôle se dit surpris et dément.

Un courrier distribué aux parents par l’asbl namuroise « Les Perce-Neige » choque. La direction y explique devoir instaurer de nouvelles règles concernant les goûters d’anniversaire organisés au sein de cette institution dédiée à l’accueil de jeunes polyhandicapés. « Nous sommes dans l’obligation de respecter les normes AFSCA (agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire). À partir de ce jour, nous n’accepterons plus les gâteaux ou préparations culinaires réalisées à la maison. Uniquement les denrées alimentaires emballées, datées et issues du commerce seront acceptées », est-il écrit dans le message.

Le message a été rapidement et de nombreuses fois partagé sur les réseaux sociaux, notamment par le coprésident d’Ecolo Patrick Dupriez. « Ces situations aberrantes sont bien réelles et résultent d’une application dévoyée et perverse des normes d’hygiènes contrôlées ou « conseillées » par l’Asfsca », commente-t-il ainsi.

Mais du côté de l’AFSCA, on tombe des nues. « Non, nous n’avons jamais envoyé de recommandation spécifique à cette association », réagit la porte-parole de l’AFSCA. « L’établissement a été contrôlé en mars, mais le contrôle avait été favorable. Et il n’y a pas de réglementation concernant la distribution de gâteaux d’anniversaire. Cela reste de la sphère privée et de la responsabilité des parents et de l’école qui distribue ces aliments. »

Des recommandations existent bien, elles se trouvent même sur le site internet de l’AFSCA. « Lorsque les élèves apportent en classe des préparations faites maison, ou qu’ils préparent eux-mêmes à l’école un petit quatre heures, il est important de respecter les règles d’hygiène de base (se laver les mains, travailler sur une surface propre avec du matériel propre) ainsi que les méthodes adéquates de conservation des aliments (respecter la chaîne du froid et/ou la chaîne du chaud, les dates de péremption). Ces petits conseils sont d’application aussi bien à la maison qu’à l’école ! », écrit l’AFSCA.

Nous avons contacté l’asbl « Les Perce Neige » pour y voir plus clair mais personne n’a pu encore nous répondre.