Anderlecht: Weiler, quatrième coach à quitter le navire après un titre de champion depuis 2000

Réputé être un club stable où on ne vire pas d’entraîneur sur un coup de tête, Anderlecht s’est séparé ce lundi de René Weiler. Depuis le début du siècle, le Suisse est le quatrième T1 des Mauves (van den Brom, Broos et Vercauteren) à devoir quitter le navire, en pleine saison, après un titre de champion. Retour sur la fin de règne des précédents entraîneurs anderlechtois.

La nouvelle est tombée ce matin sur le coup de 10 heures 30. Le Sporting d’Anderlecht s’est séparé de René Weiler, son entraîneur suisse. Pour l’heure, on ignore encore s’il s’agit d’une démission ou d’un licenciement. Toujours est-il que l’annonce du club a fait l’effet d’une bombe. Pourtant, certains signes laissaient tout de même présager une fracture entre le vestiaire anderlechtois et le désormais ex-T1 du Parc Astrid. Son début de championnat calamiteux ponctué par un bien maigre bilan de 9 points engrangés sur 21 possibles, conjugué par une première déroute en Ligue des Champions au Bayern Munich. Tout cela en n’oubliant pas « l’affaire Sven Kums » dans laquelle l’Helvète s’était enlisé depuis deux semaines après avoir laissé le transfert estival le plus cher du club en tribunes. Si l’aventure du Suisse s’est terminée en eau de boudin, qu’en a-t-il été de ses prédécesseurs ?

Hugo Broos (juin 2002 - février 2005) : un titre et l’éclosion de Kompany au compteur

Après des passages réussis au Club de Bruges et à Mouscron, Hugo Broos revient au Parc Astrid lors de l’été 2002. Près de 20 ans après son passage en tant que joueur. Pour sa première saison dans la peau d’entraîneur principal à Anderlecht, le Belge dispose d’un noyau de qualité et d’expérience. Si Broos butte sur des « Blauw en Zwart » irrésistibles lors de sa première campagne anderlechtoise, la saison 2003-2004 sera, elle, un très bon cru. Champion devant son rival brugeois, l’actuel sélectionneur du Cameroun a aussi eu le mérite de lancer un certain Vincent Kompany dans le bain du football professionnel. Éliminé avec les honneurs de la Ligue des Champions, Hugo Broos se voyait féliciter pour son excellent travail avec le titre d’entraîneur de l’année en 2004. La saison suivante était d’une tout autre saveur pour l’entraîneur belge. Giflé en Ligue des Champions (0 sur 18), il a été confronté à un sévère problème de gardiens entre Daniel Zitka et Tristan Peersman. La sentence est finalement tombée le 6 février 2005. Faute de bons résultats, Hugo Broos voyait son aventure mauve se terminer sur une note noire. D’ailleurs, le club bruxellois pointait, à l’époque, le caractère « regrettable de cette séparation. »

Franky Vercauteren (février 2005 - novembre 2007) : le chouchou du Parc a signé un doublé avant d’être viré

Le successeur d’Hugo Broos était tout trouvé. Adjoint de ce dernier, Franky Vercauteren ne pouvait rêver meilleur endroit pour faire ses premiers pas dans le costume de T1. Le petit prince du Parc Astrid reprenait les rênes de son club de coeur en début d’année 2005. Insuffisant toutefois pour décrocher le titre national qui a rejoint les rangs du Club de Bruges. Fort de ses quelques premiers mois d’expérience, Vercauteren et ses joueurs livraient une saison suivante canon. Le Belge offrait ainsi un nouveau sacre aux Anderlechtois et sortait un autre talent du vivier local : Anthony Vanden Borre. La saison suivante, le chouchou du club mauve devait s’adapter à une toute nouvelle génération de joueurs : Lucas Biglia, Mémé Tchité, Mbark Boussoufa, Ahmed Hassan, Jelle Van Damme, ... Pourtant, ce changement majeur allait également lui sourire. Anderlecht décrochait son 29e titre de champion de Belgique. Doubles tenants du titre, les Anderlechtois vivaient un début d’excercice 2007-2008 pour le moins compliqué. En novembre 2007, Anderlecht était à sept longueurs du leader brugeois. De trop pour la direction de Saint-Guidon qui se préférait se séparer de Vercauteren dont on lui incombait « l’abscence de football champagne. »

Ariël Jacobs (novembre 2007 - mai 2012) : le mal-aimé qui a pourtant tout gagné

Remplacer l’idole du Parc Astrid n’était pas chose aisée pour Ariël Jacobs. Avec l’équipe à sa disposition, il a malgré tout décrocher une Coupe de Belgique après quelques mois à la tête d’Anderlecht. Pourtant, le 30e titre - tant attendu par la direction et les supporters anderlechtois - a mis du temps à être remporté. L’homme - qui avait auparavant fait les beaux jours de La Louvière - a dû patienter jusque mai 2010 pour s’adjuger son premier titre national. Longtemps conspué par le public bruxellois et sous-estimé par les observateurs, Jacobs s’est au fil des années adapté au premier club du Royaume. Celui qui a jusqu’ici eu le plus long règne du 21e siècle sur le banc anderlechtois peut quand même se vanter d’avoir ramener deux titres de champion, une Coupe de Belgique et une Supercoupe nationale. D’ailleurs, très peu d’hommes dans l’histoire ont été capables de tenir pendant plus de quatre saisons le vestiaire anderlechtois. C’est finalement le 13 mai 2012, le jour du 31e sacre anderlechtois, que les deux parties se sont quittées. D’un commun accord. « C’est la décision de la raison, et non celle du coeur », soufflait Ariël Jacobs. De son côté, le président Vanden Stock évoquait, lui, un « tournant dans la vie du club. »

John van den Brom (juin 2012 - mars 2014) : un championnat et puis s’en va

Arrivé en grande pompe de Vitesse Arnhem, John van den Brom, l’entraîneur néerlandais est resté un peu moins de deux saisons à Anderlecht. Le temps pour lui de décrocher le titre de champion de Belgique, lors de sa première saison. Les beaux jours ne durent, malheureusement pour lui, pas longtemps. Sa deuxième saison est nettement plus compliquée. Avec un effectif en grande partie remanié et axé dorénavant sur la jeunesse, le Batave peine à retrouver la bonne carburation. Décevant au niveau national et pas au niveau sur la scène européenne, van den Brom est démis de ses fonctions en mars 2014, à la suite d’une défaite face à l’OHL. A son départ, le Néerlandais quittait la capitale belge en faisaint remarquer qu’il s’agissait d’« un moment difficile dans sa carrière, le football est ainsi fait. » Le Néerlandais est ensuite retourné en Eredivisie où il semble trouver un football davantage taillé à son plan de jeu.

Besnik Hasi (mars 2014 - jui 2016) : un début de feu avant un départ glacial

Adjoint de Van den Brom, Besnik Hasi, l’ancien milieu de terrain mauve, était appelé à remplacer le Batave. Qualifié de justesse pour les play-offs 1, Anderlecht a décroché un nouveau titre inespéré en mai 2014. Auteurs de dix derniers matches sensationnels, les Mauves, sous la houlette de l’Albanais néophyte dans la profession, dépassaient tous leur concurrents directs dans le sprint final pour s’offrir un 33e titre national. La suite ? On la connait : deux saisons décevantes qui se soldent par deux saisons blanches. Au terme de la saison 2015 - 2016, la direction anderlechtoise décidait d’arrêter sa collaboration avec l’entraîneur de 44 ans. « Je porterai à jamais le club dans mon coeur. Je tiens à remercier le président et la direction pour les opportunités reçues », soulignait Besnik Hasi, avant de retrouver de l’emploi au Legia Varsovie et, actuellement, à l’Olympiakos.