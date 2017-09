Pourquoi peu d'élus décrocheront avant les élections de 2019

L’histoire commence à se répéter. À deux reprises au moins depuis l’été, des parlementaires ont annoncé leur volonté de raccrocher. Mais pas tout de suite : après les élections fédérales et régionales de mai 2019.

Le premier, c’est Olivier Maingain (Défi). Le décumul intégral des mandats faisait partie de ses propositions éthiques, le leader de Défi promettant de se l’appliquer à lui-même. Plus question donc d’être à la fois député et bourgmestre. Mais pas après les élections communales de 2018. Après les scrutins de 2019.

La semaine passée, c’est Laurette Onkelinx (PS) qui annonçait pour sa part sa volonté de « quitter la vie politique active ». Mais pas tout de suite non plus, « au plus tard en 2019 », a précisé la Schaerbeekoise. Dans les couloirs du Parlement, certains parient déjà que ce « au plus tard » cache une réelle volonté d’achever son mandat, sans s’en aller avant.

Nulle volonté, ici, de leur faire un procès d’intentions. N’empêche : les règles sont en train de changer, au niveau de la Chambre. Et l’année 2019 fera office de charnière. Sur deux plans : l’âge du départ à la pension va changer, et le calcul de l’indemnité de sortie d’un élu est également impacté.

